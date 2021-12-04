كأس العرب.. «الأخضر» يواجه منتخب فلسطين في مهمة الفرصة الأخيرة

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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مواجهة هامة تمثل الفرصة الأخيرة أمام نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وخسر «الأخضر» مباراته الأولى أمام الأردن بهدف دون رد في الجولة الأولى من كأس العرب 2021، فيما تلقى المنتخب الفلسطيني خسارة كبيرة وقاسية أمام المغرب برباعية نظيفة.

وتنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتاج «الأخضر» إلى الفوز بنقاط المبارة الثلاث للإبقاء على حظوظه بالتأهل للدور التالي من البطولة، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الأردني في الدور ذاته من المجموعة.

وإليكم ترتيب المجموعة قبل انطلاق جولة اليوم:

المغرب: 3 نقاط

الأردن: 3 نقاط

السعودية: 0

فلسطين: 0