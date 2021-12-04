احدث الأخبار

بدء المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي
أبرز المواد
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك : المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أهم الاخبار
 بريطانيا تلوِّح بورقة الأسلحة الكيميائية في وجه بشار الأسد
أبرز المواد
 كأس العرب.. «الأخضر» يواجه منتخب فلسطين في مهمة الفرصة الأخيرة
أبرز المواد
 قرع العسل.. طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة
أبرز المواد
 تقرير يوناني يكشف موقف لوشيسكو من تدريب النصر
أبرز المواد
 أفضل 8 طرق بسيطة لتقوية جهاز المناعة
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: 4 شروط لشراء واستئجار الإبل للمشاركة في المسابقات
أبرز المواد
 شاهد|| الأرصاد تنبه: موجة باردة على الرياض والشرقية
أبرز المواد
 مشروع نيوم يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أبرز المواد
بدء المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي

بدء المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي

أبرز المواد
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك : المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك : المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

أبرز المواد
غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية

غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أهم الاخبار

بريطانيا تلوِّح بورقة الأسلحة الكيميائية في وجه بشار الأسد

بريطانيا تلوِّح بورقة الأسلحة الكيميائية في وجه بشار الأسد
https://almnatiq.net/?p=1078257
المناطق _ وكالات

أعربت بريطانيا عن بالغ قلقها من برنامج الأسلحة الكيميائية، التي يمتلكها النظام السوري، والتي أسفرت عن مقتل مئات السوريين، حسب صحيفة «ديلي ميل»

وقالت عضو مجلس اللوردات في بريطانيا أنابل غولدي: «خلال السنوات القليلة الماضية رأينا استخدامًا لأسلحة كيميائية في سوريا، والعراق، وماليزيا، وروسيا؛ وعلينا أن نواجه أنفسنا بحجم خطورة المشكلة؛ إذ قتلت الأسلحة الكيميائية وأصابت خلال العقد الأخير آلاف الضحايا، ويحظر على هذه اللجنة (لجنة مجلس اللوردات) تجاهل هذا التهديد؛ وعلينا تحدي استخدام الأسلحة الكيميائية في كل مكان، والوقوف ضد المسؤول عن ذلك».

وأكدت غولدي أن لندن تواصل دعم العمل الحيوي، الذي يقوم به طاقم التحقيق وتقصي الحقائق، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بهدف رصد هذه عمليات السلاح من هذا النوع في سوريا.

وأوضحت النائبة البريطانية أنه يجب على نظام الأسد التعاون بشكل كامل مع المنظمة، والانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، الرامي إلى منح طواقم منظمة حظر الأسلحة الكيمائية OPCW تأشيرات دخول سوريا لممارسة المهام المكلفين بها هناك.

وحذَّرت غولدي من أن الأسلحة الكيميائية التي لم يتم تدميرها، تشكل تهديدًا على السلام والأمن الدوليين، وينبغي إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأماكن تواجدها فورًا. ودعت النائبة البريطانية بشار الأسد، وكافة أنظمة العالم إلى مواجهة المشكلة بكل الأدوات.

اقرأ أيضًا:

روابط ذات صلة

كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين

كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين
بريطانيا تسحب دواء شهير لـ”ضغط الدم ” لاحتوائه على مادة كيميائية قد تسبب الإصابة بـ”السرطان”

بريطانيا تسحب دواء شهير لـ”ضغط الدم ” لاحتوائه على مادة كيميائية قد تسبب الإصابة بـ”السرطان”
الإمارات تفوز على سوريا بثنائية في كأس العرب (فيديو)

الإمارات تفوز على سوريا بثنائية في كأس العرب (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة