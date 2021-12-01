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خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أهم الاخبار

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده
https://almnatiq.net/?p=1078263
المناطق _واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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