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غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية

غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية
https://almnatiq.net/?p=1078266
المناطق _ الرياض

استقبلت غرفة عمليات البحر الأحمر أكثر من “123” طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية، وخُدِم 35 يختًا سياحيًا أجنبيًا، وعُولِج استقبال أكثر من 190 اتصالًا على الرقم الموحد لغرفة عمليات البحر الأحمر من داخل وخارج المملكة.

وأوضح مدير غرفة عمليات البحر الأحمر المقدم البحري حسن بن علي الأسمري أن جميع العمليات تُجرى إلكترونيًا، وذلك وفق معايير محددة تحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وتكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر تعقد حزمة من ورش العمل، والاجتماعات المكثفة لتحقيق هدف تقليص الوقت لإنجاز وخدمة أكبر عدد من اليخوت وتسهيل الإجراءات في هذا الشأن.

وبيَّن أن الغرفة تشكلت من 13 جهة حكومية تمثل وزارات وهيئات, بهدف التنسيق والتعاون من مكان واحد, تعمل على تسهيل دخول الوسائط البحرية السياحية من خارج المملكة وإبحارها في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة, وكل تلك الإجراءات في وقت وجيز.

ودعا مدير غرفة عمليات البحر الأحمر إلى التواصل مع غرفة عمليات البحر الأحمر لإنهاء إجراءات طلبات استقبال اليخوت السياحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد من داخل المملكة “1980”, ومن خارج المملكة على الرقم “9661980+”، أو البريد الإلكتروني: [email protected]

يذكر أن غرفة عمليات البحر الأحمر التي اتخذت من محافظة جدة مقرًا لها، والتابعة لإدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، جاءت تحقيقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة.

ويأتي التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية التي تشمل: الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

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