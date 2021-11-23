بدء المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي

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تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية يوم غدٍ الأحد فعاليات المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي ، الذي تُقيمه متوافقاً مع الاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع .

ودعت الجمعية مختلف قطاعاتها الكشفية إلى توظيف البرامج والأنشطة الكشفية واستثمارها للإسهام في تفعيل المشروع انطلاقا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع ، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لزيادة عدد المتطوعين ، وتطوير العمل التطوعي في شتى المجالات .

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تُقيم هذا المشروع الذي يستمر حتى الخامس من شهر شعبان القادم بهدف تعزيز ونشر ثقافة التطوع وإبرازدور الكشافة في هذا المجال تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ولتكريم وشكر العاملين في مجال العمل التطوعي في شتى المجالات .

وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد آل عثوان ، أن الجمعية حددت مجموعة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تكريم المتطوعين وإبراز جهودهم ، والتوعية والتثقيف بالعمل التطوعي وأهمي