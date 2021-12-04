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النصر يحدد موعد التعاقد مع مدير فني جديد

النصر يحدد موعد التعاقد مع مدير فني جديد
https://almnatiq.net/?p=1078275
المناطق _ وكالات

حسمت إدارة نادي النصر أمر المدير الفني لفريق كرة القدم، بعد فترة طويلة من البحث عن مدير فني يستطيع تحمل مسؤولية قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي عبدالمجيد بن طالب أنَّ إدارة النصر استقرت على عدم التعاقد مع مدير فني في الفترة الحالية، ومنح الثقة للمدرب المؤقت، البرازيلي مارسيلو سالازار، لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبدالمجيد بن طالب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الفترة الشتوية ستشهد قيام النصر بتكثيف الجهود للتعاقد مع مدير فني دائم للفريق، حتى يتمكن من قيادة «أصفر العاصمة» في النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي.

وكانت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قد سعت لجلب مدير فني ذي اسم كبير وخبرة واسعة، حيث تواصلت مع العديد من المدربين منهم البرتغالي أبيل فيريرا والفرنسي رودي جارسيا والأرجنتيني مارسيلو جاياردو والروماني رازفان لوشيسكو، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع أي منهم، ما دفعها إلى تأجيل خطوة التعاقد مع مدير فني حتى فترة الانتقالات الشتوية.

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