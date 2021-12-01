الاتحاد يحسم موقفه من ظهير أيمن الأهلي المصري

المناطق _ وكالات

حسمت إدارة نادي الاتحاد موقفها النهائي من صفقة التعاقد مع أكرم توفيق ظهير أيمن نادي الأهلي المصري، بعدما سعت في الفترة الماضية إلى التعاقد معه.