الاتحاد يحسم موقفه من ظهير أيمن الأهلي المصري

حسمت إدارة نادي الاتحاد موقفها النهائي من صفقة التعاقد مع أكرم توفيق ظهير أيمن نادي الأهلي المصري، بعدما سعت في الفترة الماضية إلى التعاقد معه.
وانسحبت إدارة نادي الاتحاد بشكل نهائي من الصفقة استنادا إلى رأي فني في مستوى اللاعب.
وقال فهد سارح وكيل اللاعبين في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نادي الاتحاد انسحب من الصفقة على الرغم من أن اللاعب كان أحد الأهداف الرئيسية لإدارة «العميد» برئاسة أنمار الحائلي.
ووصف سارح لاعب الأهلي بأنه يتمتع بقوة بدنية هائلة، كما أنّه يستطيع اللعب في أكثر من مركز، إلا أنه ليس مميزا من الناحية، ويمكن تقييمه بدرجة جيد على أحسن الأحوال. ويسعى الاتحاد إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع ظهير أيمن مميز، وذلك في إطار خطة النهوض التي تقوم بها إدارة النادي حاليا.
ويعد أكرم توفيق أحد العناصر الأساسية في فريق الأهلي والمنتخب المصري، ونجح في إزاحة محمد هاني زميله في الأهلي من مركز الظهير الأيمن على الرغم من تألق هاني في ذلك المركز.
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