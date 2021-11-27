مشروع مسام: إتلاف 2589 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة بالساحل الغربي لليمن

المناطق _ وكالات

أعلن مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ(2589) لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية ذباب بالساحل الغربي.

وقال القائم بأعمال فريق جمع الألغام بباب المندب، المهندس يحيى عاطف سعيد، إنَّ الفريق 30 الخاص بجمع وإتلاف الألغام والقذائف، نفذ بنجاح عملية إتلاف وتفجير لـ(2589) لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة بحضور وإشراف فريق خبراء (مسام) في مكتب عدن والساحل الغربي.

وأضاف أنَّ عملية الإتلاف شملت (453) لغم مضاد للدبابات، و(18) لغما مضادا للأفراد، و(295) قذيفة منوعة، و(12) صاروخًا، وكذلك (13) عبوة ناسفة، بالإضافة إلى (885) كبسولة، و(913) ذخيرة متنوعة.

وأكد القائم بأعمال فريق جمع الألغام بباب المندب، أن فرق (مسام) مستمرة في مهمتها الإنسانية بوتيرة عالية لتطهير كافة مناطق الساحل الغربي لليمن، من خطر الألغام المنتشرة في جميع مناطق وقرى الساحل.