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عوائد النفط العراقي تتجاوز 7 مليارات دولار في نوفمبر

عوائد النفط العراقي تتجاوز 7 مليارات دولار في نوفمبر
https://almnatiq.net/?p=1078291
المناطق _ وكالات

أعلنت وزارة النفط العراقية تقديراتها المبكرة لكميات النفط الخام التي جرى تصديرها وعوائدها خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن العوائد بلغت 7 مليارات، و590 مليون دولار، حسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية «SOMO».

ووفقًا للبيانات ذاتها، بلغ إجمالي كميات النفط الخام، التي جرى تصديرها في شهر نوفمبر الماضي من حقول وسط وجنوب العراق 95 مليونا، و860 ألفا، و149 برميلا؛ في الوقت الذي وصلت فيه كميات إنتاج النفط في كركوك 2 مليون، و32 ألفا، و685 برميلا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأفاد إعلان وزارة النفط العراقية بأن المتوسط اليومي لتصدير النفط، بلغ 3 ملايين، و273 ألف برميل؛ وهو ما يؤشر إلى متوسط سعر البرميل وصل إلى 77.333 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت تصاعدًا غير مسبوق في عوائد النفط، ووصولها إلى 7.6 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.

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