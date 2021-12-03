89.9 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 47.5 مليون بالسعودية

المناطق _ الرياض

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، عن إعطاء أكثر من 89.9 مليون جرعة لقاح كورونا بدول مجلس التعاون، فيما ذكرت وزارة الصحة أنه تمَّ إعطاء أكثر من 47.5 مليون جرعة عبر 587 مركزًا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح مركز الإحصاء الخليجي، عبر تويتر، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون، حتى أمس الجمعة، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ (2,531,781) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,504,137) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,571) حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (89,919,292) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة، حتى أمس الجمعة، بلغ ( 47535200) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 24 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.