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ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة

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الرئيس الفرنسي يصل جدة في زيارة رسمية للمملكة

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته الأمريكية

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته الأمريكية

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ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة

ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة

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89.9 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 47.5 مليون بالسعودية

89.9 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 47.5 مليون بالسعودية

أبرز المواد
الرئيس الفرنسي يصل جدة في زيارة رسمية للمملكة

الرئيس الفرنسي يصل جدة في زيارة رسمية للمملكة

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ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة

ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصل الرئيس الفرنسي إلى جدة، اليوم، وكان في استقبال فخامته, لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة, صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, الوزير المرافق, ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي, وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي, ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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