احدث الأخبار

وزيرة السياحة الفرنسية تزور المنطقة التاريخية بجدة
أبرز المواد
 “بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي
أبرز المواد
 العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل
أبرز المواد
 مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يقدم خدماته لـ 26.887 مستفيدًا خلال أسبوع
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ حوالي 3 ملايين و 800 ألف لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع
أبرز المواد
 البدء في تركيب أجهزة الصدمات الكهربائية القلبية بالحرم المكي
أبرز المواد
 شاهد || لقطات مرعبة لانفجار بركان بإندونيسيا وفرار السكان من الحمم المشتعلة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة عناصر التشوّه البصري
أبرز المواد
 جولة رسمية للأمير محمد بن سلمان للتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي
أهم الاخبار
 غدا إنطلاق مهرجان عبق الماضي الثالثة بالرياض
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن مشروع إيصال المياه المحلاة غداً بمحافظة الخرج
أهم الاخبار
 نجاح عملية “جنف” لطفلة عمرها 11سنة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
أبرز المواد
عاجل

ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة

عاجل

الرئيس الفرنسي يصل جدة في زيارة رسمية للمملكة

وزيرة السياحة الفرنسية تزور المنطقة التاريخية بجدة

وزيرة السياحة الفرنسية تزور المنطقة التاريخية بجدة

أبرز المواد
“بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي

“بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي

أبرز المواد
العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل

العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل

أبرز المواد
مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يقدم خدماته لـ 26.887 مستفيدًا خلال أسبوع

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يقدم خدماته لـ 26.887 مستفيدًا خلال أسبوع

أبرز المواد

أمانة منطقة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة عناصر التشوّه البصري

أمانة منطقة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة عناصر التشوّه البصري
https://almnatiq.net/?p=1078348
المناطق - جازان

قامت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها بمعالجة عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة؛ لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة وبلديات المنطقة أزالت 899019 مترًا مكعبًا من مخلَّفات البناء والهدم، ومعالجة 45858 مترًا مكعبًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 2217 سيارة تالفة، ومعالجة وضع 6054 حاوية نظافة، وصيانة 468779 مترًا طوليًا من دهانات البردورات والخطوط الأرضية للطرق، ومعالجة 21175 من الحواجز الخرسانية للحفريات، وكذلك إصلاح 444460 مترًا مربعًا من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب إصلاح 10775 من أعمدة الإنارة، وإصلاح 156145 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة.

وأكد ابن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة؛ لرفع مستوى جودة الحياة بها.

روابط ذات صلة

أمانة منطقة جازان تزرع 100 شتلة زراعية في محافظة صبيا

أمانة منطقة جازان تزرع 100 شتلة زراعية في محافظة صبيا
أمانة منطقة جازان تجهز 120 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء بمحافظة الدرب

أمانة منطقة جازان تجهز 120 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء بمحافظة الدرب
أمانة جازان تُدشن مبادرة “وادي جازان الأخضر”

أمانة جازان تُدشن مبادرة “وادي جازان الأخضر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة