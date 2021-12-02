أمانة منطقة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة عناصر التشوّه البصري

المناطق - جازان

قامت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها بمعالجة عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة؛ لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة وبلديات المنطقة أزالت 899019 مترًا مكعبًا من مخلَّفات البناء والهدم، ومعالجة 45858 مترًا مكعبًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 2217 سيارة تالفة، ومعالجة وضع 6054 حاوية نظافة، وصيانة 468779 مترًا طوليًا من دهانات البردورات والخطوط الأرضية للطرق، ومعالجة 21175 من الحواجز الخرسانية للحفريات، وكذلك إصلاح 444460 مترًا مربعًا من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب إصلاح 10775 من أعمدة الإنارة، وإصلاح 156145 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة.

وأكد ابن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة؛ لرفع مستوى جودة الحياة بها.