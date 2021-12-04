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مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ حوالي 3 ملايين و 800 ألف لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ حوالي 3 ملايين و 800 ألف لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع
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المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

 

وجرى خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر 2021م، في محافظة حجة ضخ 2.913.000 لتراً من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 729.000 لتراً من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 55 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 8 حملات رش يرقي، و4 حملات للرش الضبابي، وتوزيع 350 حقيبة للنظافة الشخصية.

 

وجرى بمديرية في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فرداً.

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