مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يقدم خدماته لـ 26.887 مستفيدًا خلال أسبوع

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واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 26.887 مستفيدًا خلال الفترة من 18حتى 24 نوفمبر 2021م.

وجرى فرز 5.785 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 309 أطفال من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 559 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 590 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 2.816 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 535 مستفيدة، وحصلت 2.566 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل(IMCI)، كما استفادت 11.672 مراجعة من أنشطة التوعية، و 2.055 امرأة من ركن المشورة.

يأتي ذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعارا بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للخفيف من معاناته .