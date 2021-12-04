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“بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي

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“بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي

“بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي
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المناطق_الرياض

انطلقت أمس رياضة “بادل رش” في منطقة “بوليفارد رياض ستي”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وهي رياضة تمثل مزيجًا من لعبتي الاسكواش والتنس، وتقام على 11 ملعبًا داخليًّا وخارجيًّا.

 

وشهدت”بادل رش” خلال اليوم الأول من افتتاحها إقبالًا واسعًا من مختلف الشرائح المجتمعية التي توافدت على اللعبة، لإمضاء وقت ترفيهي مميز في اللعبة التي تحظى بجمهور واسع من زوار المنطقة.

 

وخصصت للعبة 8 ملاعب خارجية، إضافةً إلى 3 داخلية، ويتسع كل واحد منها لأربعة لاعبين، مؤكدة أن “بادل رش” يضم 12 مدربًا، ويتيح للعميل حجز حصص مخصصة للتدريب وتعلم قوانين اللعبة ومهاراتها.

 

وتعد”بادل رش” امتدادًا لمجموعة البرامج المتنوعة في”بوليفارد رياض سيتي” وأنشطتها الترفيهية الشاملة للرياضة والفنون، وخيارات تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء مميزة وفريدة عبر المناطق التي تبرز تنوعًا استثنائيًّا لزوار موسم الرياض 2021.

 

وتعد”منطقة بوليفارد رياض سيتي” التي تضم”بادل رش” إحدى أبرز المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2021، وضمن أكبر الفعاليات على مستوى المملكة العربية السعودية، وتقع في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وانطلقت فعالياتها في 20 أكتوبر2021، وتضم عددًا من الفعاليات المتمثلة في الحدائق والنافورة الراقصة، ومراكز الألعابالعالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحيةوالغنائية.

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