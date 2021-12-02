احدث الأخبار

وزيرة السياحة الفرنسية تزور المنطقة التاريخية بجدة
أبرز المواد
 “بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي
أبرز المواد
 العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل
أبرز المواد
 مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يقدم خدماته لـ 26.887 مستفيدًا خلال أسبوع
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ حوالي 3 ملايين و 800 ألف لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع
أبرز المواد
 البدء في تركيب أجهزة الصدمات الكهربائية القلبية بالحرم المكي
أبرز المواد
 شاهد || لقطات مرعبة لانفجار بركان بإندونيسيا وفرار السكان من الحمم المشتعلة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة عناصر التشوّه البصري
أبرز المواد
 جولة رسمية للأمير محمد بن سلمان للتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي
أهم الاخبار
 غدا إنطلاق مهرجان عبق الماضي الثالثة بالرياض
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن مشروع إيصال المياه المحلاة غداً بمحافظة الخرج
أهم الاخبار
 نجاح عملية “جنف” لطفلة عمرها 11سنة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
أبرز المواد
عاجل

ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة

عاجل

الرئيس الفرنسي يصل جدة في زيارة رسمية للمملكة

وزيرة السياحة الفرنسية تزور المنطقة التاريخية بجدة

وزيرة السياحة الفرنسية تزور المنطقة التاريخية بجدة

أبرز المواد
“بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي

“بادل رش” وجهة ترفيهية جديدة لمحبي الرياضة في بوليفارد رياض سيتي

أبرز المواد
العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل

العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل

أبرز المواد
مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يقدم خدماته لـ 26.887 مستفيدًا خلال أسبوع

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يقدم خدماته لـ 26.887 مستفيدًا خلال أسبوع

أبرز المواد

العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل

العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل
https://almnatiq.net/?p=1078373

المناطق_متابعات

للمرة الأخيرة خلال العام الجاري، تضرب الكرة الأرضية موعدا مع الكسوف الثاني والأخير للشمس اليوم السبت.

 

وسيكون الكسوف مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية – أنتاركتيكا – في حين سيشاهد جزئياً في أقصى جنوب أميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، ولن يكون مشاهدا في الوطن العربي.

 

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن كافة مراحل هذا الكسوف ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الساعة (05:30 – 09:37 صباحا بتوقيت غرينتش)، ونظرا لأن هذا الكسوف يحدث بعيدا في القارة القطبية الجنوبية فإن عددا محدودا جداً من الناس يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات سيتمكنون من مشاهدته.

 

ويحدث الكسوف عندما يعبر القمر بداية الشهر أمام الشمس، وعلى الرغم أن الشمس أكبر بـ 400 مرة من القمر، لكنها أيضًا تبعد حوالي 400 مرة وبالتالي يغطيها تمامًا ويسقط ظله على سطح الأرض.

 

وسيُشاهد الكسوف في شكله الجزئي في جنوب إفريقيا والزاوية الجنوبية الشرقية لأستراليا وجزيرة تسمانيا بنسب متفاوتة في المناطق التي ستقع ضمن شبة ظل القمر وتشمل سانت هيلينا في المحيط الهادي بنسبة (52%)، وناميبيا ( 5%)، جنوب إفريقيا (11%)، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الاطلسي (97%)، جزر فوكلاند جنوب المحيط الأطلسي (28%)، والأرجنتين (20%)، وتشيلي (13%)، ونيوزيلندا (46%)، وأستراليا (43%).

 

وسوف سينتهي الكسوف الجزئي عند الساعة 09:37 بتوقيت غرينتش، وتنتهي كامل مراحل الكسوف.

 

يُشار إلى أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى في 15 ديسمبر 2039.

روابط ذات صلة

دراسة علمية تتوقع موت الشمس وابتلاعها لكوكب الأرض.. «العملاق الأحمر قادم»

دراسة علمية تتوقع موت الشمس وابتلاعها لكوكب الأرض.. «العملاق الأحمر قادم»
الكسوف الكلي الوحيد للشمس لعام 2021 سيحدث السبت المقبل!

الكسوف الكلي الوحيد للشمس لعام 2021 سيحدث السبت المقبل!
دراسة تمهد الطريق لحل اللغز المحيّر

دراسة تمهد الطريق لحل اللغز المحيّر

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة