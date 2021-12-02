العالم يشهد الكسوف الكلي الأخير للعام الحالي.. تعرف على التفاصيل

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للمرة الأخيرة خلال العام الجاري، تضرب الكرة الأرضية موعدا مع الكسوف الثاني والأخير للشمس اليوم السبت.

وسيكون الكسوف مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية – أنتاركتيكا – في حين سيشاهد جزئياً في أقصى جنوب أميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، ولن يكون مشاهدا في الوطن العربي.

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن كافة مراحل هذا الكسوف ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الساعة (05:30 – 09:37 صباحا بتوقيت غرينتش)، ونظرا لأن هذا الكسوف يحدث بعيدا في القارة القطبية الجنوبية فإن عددا محدودا جداً من الناس يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات سيتمكنون من مشاهدته.

ويحدث الكسوف عندما يعبر القمر بداية الشهر أمام الشمس، وعلى الرغم أن الشمس أكبر بـ 400 مرة من القمر، لكنها أيضًا تبعد حوالي 400 مرة وبالتالي يغطيها تمامًا ويسقط ظله على سطح الأرض.

وسيُشاهد الكسوف في شكله الجزئي في جنوب إفريقيا والزاوية الجنوبية الشرقية لأستراليا وجزيرة تسمانيا بنسب متفاوتة في المناطق التي ستقع ضمن شبة ظل القمر وتشمل سانت هيلينا في المحيط الهادي بنسبة (52%)، وناميبيا ( 5%)، جنوب إفريقيا (11%)، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الاطلسي (97%)، جزر فوكلاند جنوب المحيط الأطلسي (28%)، والأرجنتين (20%)، وتشيلي (13%)، ونيوزيلندا (46%)، وأستراليا (43%).

وسوف سينتهي الكسوف الجزئي عند الساعة 09:37 بتوقيت غرينتش، وتنتهي كامل مراحل الكسوف.

يُشار إلى أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى في 15 ديسمبر 2039.