شاهد || شرطة نيويورك تطارد شخصا سرق حافلة مدرسية واصطدم بأكثر من 15 سيارة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية مطاردة مثيرة بين شرطة نيويورك، وشخص قام بسرقة حافلة مدرسية فارغة تٌركت دون مراقبة والمفاتيح في داخلها.

ووفقا للفيديو فإن المشتبه به بعملية المطاردة التي وقعت بمدينة بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، اصطدم بأكثر من 12 سيارة متوقفة، محاولا الهرب من الضباط في شرق نيويورك، مما إدى إلى إصابة شخصين أحدهما ضابط.

بدورها ذكرت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى أنتوني ريس، ووجهت إليه تهم السرقة وتعريض حياة الآخرين للخطر بسبب التهور، والاستخدام غير المصرح به للسيارة، والتزوير، والحيازة الإجرامية للممتلكات المسروقة، وعرقلة سلطة حكومية، ومقاومة الاعتقال والفرار من ضابط في السيارات.