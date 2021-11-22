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بلدية بيشة تُكثف أعمالها بهدف الوصول لأعلي المعدلات فى مستوى النظافة

بلدية بيشة تُكثف أعمالها بهدف الوصول لأعلي المعدلات فى مستوى النظافة
https://almnatiq.net/?p=1078401
المناطق_عسير

نفذت بلدية محافظة بيشة خطة عمل متكاملة لتكثيف أعمال النظافة خلال الشهر الماضي من خلال تكثيف جهود النظافة في الأحياء والمخططات والأسواق العامة والشوارع والطرق الرئيسة والفرعية، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي بالمحافظة ومراكزها وتطبيق أعلى معايير النظافة البيئية لتحسين المشهد الحضري.

 

من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن بلدية بيشة كثفت أعمال النظافة خلال الشهر الماضي بحسب الخطط التشغيلية المعتمدة في أنحاء متفرقة في المحافظة، مؤكدًا أن الخطة التشغيلية للنظافة العامة والإصحاح البيئي استمرت على مدار الساعة بهدف التأكد من كفاءة الأداء المقدّم ومعالجة معوقات العمل أولاً بأول وتنفيذ الكثير من الجولات الميدانية لمتابعة وكفاءة الأجهزة المستخدمة، مفيدًا أن  الأعمال الميدانية شملت أعمال الكنس الآلي لمساحة ٨١٢٤.٤م٢ واليدوي لمساحة ٨٥٠٢٣٦م وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام والتي أُزيلت بما يصل إلى ١٣٨٠م٢، مشيرًا خلال حديثه إلى أن الأعمال شملت مسح الأراضي الفضاء بمساحة ١٣٠٠٠٠م٢ إلى جانب مكافحة الحشرات والآفات بتغطية ٧٠٠٠٠ هكتار، كما تمت إزالة الحشائش الأرضية بإزالة ٦٣.٣٠٤م٢.

 

وأضاف ابن جلبان أنه فيما يخص أعمال رفع النفايات، فقد تم رفع  ٣٦٤٠م٣ من النفايات التجارية وكذلك رفع ١٤٨٢٠م٣ من النفايات المنزلية و ٥١٢٠٠كم من النفايات المبعثرة، لافتًا إلى أن المُخلّفات الكبيرة التي تمت إزالتها من عددٍ من المواقع بلغت ١١٠٢٠٦م٣، مؤكدًا أن هذه الجهود والأعمال الميدانية مستمرة وفق خطط البلدية بمشاركة الكوادر  البشرية من عمال النظافة والمراقبين والمشرفين والسائقين، حاثاً  الجميع بالمشاركة في رفع مستوى الإصحاح البيئي والمحافظة على البيئة ورفع البلاغات والملاحظات عبر ٩٤٠.

 

الجدير بالذكر، فإن بلدية بيشة خلال الفترة الماضية أنهت الكثير من الأعمال الميدانية لتحسين المشهد الحضري للمحافظة والتس شملت إزالة السيارة المُهملة والتالفة، ومعالجة مظاهر التشوهات البصرية في الكثير من المواقع والمرافق.

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