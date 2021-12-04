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انطلاق بطولة غرب آسيا للناشئين في الشرقية .. غداً

انطلاق بطولة غرب آسيا للناشئين في الشرقية .. غداً
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تنطلق غدًا منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين تحت 15 عامًا لكرة القدم والتي تستضيفها المملكة في الفترة من 5 – 13 ديسمبر الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

 

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبي العراق ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات سوريا، وفلسطين، والإمارات، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات البحرين، واليمن، والأردن.

 

ويحتضن ملعبا ناديي النهضة بالدمام والخليج بسيهات مباريات دور المجموعات، بينما يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهتي نصف النهائي إضافة إلى المباراة النهائية.

 

ويفتتح منتخبا الأردن والبحرين البطولة عندما يلتقيان عند الساعة الثالثة من مساء غدٍ على ملعب نادي النهضة لحساب المجموعة الثالثة، فيما يلتقي منتخبا الإمارات وسوريا عند الخامسة مساءً على ملعب نادي الخليج لحساب المجموعة الثانية، فيما يفتتح المنتخب السعودي مشواره بمواجهة نظيره اللبناني عند الساعة الـ 6:45 مساءً على ملعب نادي النهضة.

 

وتتواصل منافسات البطولة يوم الثلاثاء المقبل حيث يواجه منتخب فلسطين نظيره الإماراتي عند الثالثة مساءً على ملعب نادي النهضة، فيما يلتقي العراق مع لبنان عند الخامسة مساء على ملعب نادي الخليج، وتختتم مباريات يوم الثلاثاء بمواجهة اليمن مع الأردن على ملعب نادي النهضة عند الساعة 6:45 مساء.

 

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الخميس المقبل حيث يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره اليمني عند الثالثة مساءً على ملعب نادي النهضة، ثم تلتقي سوريا مع فلسطين على ملعب نادي الخليج، بينما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي عند الساعة 6:45 مساءً على ملعب نادي النهضة.

 

وتقام يوم السبت المقبل مباراتا نصف النهائي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام والذي سيحتضن المباراة النهائية التي ستقام يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر الجاري .

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