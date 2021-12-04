حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني الـ50 عشقاً وشوقاً وفخراً بالوطن

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ما بين إمارتي دبي و الشارقة، احتفل سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ50، شاركه بها الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي المحتفل ما بين حديقة البرج في دبي، و مسرح المجاز بالشارقة، مقدماً حفلين جماهريين كبيرين رفع بهما شعار “نغني للوطن عشقاً وشوقاً وفخراً”.

دبي حديقة البرج

وقد استهل الجسمي حفلاته من إمارة دبي يوم 2 ديسمبر 2021، برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال، حاملاً تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للدولة وأبنائها باليوم الوطني الـ50، من خلال أشعار سموه الذي قدمها الجسمي بصوته أمام الجمهور الحاضر في حديقة البرج والمشاهدين عبر قناة mbc1 الناقلة للحفل على الهواء مباشرة.

وأكد حسين الجسمي خلال الحفل عن سعادته بمرور خمسون عاماً من التميز والنجاح لدولته الإمارات، وقال: “تهانينا لقادتنا الكرام، لشيوخنا ولشعبنا بالعيد الوطني لقيام الإتحاد الـ50”.

وأضاف: “الطموح سيبقى بـ لا مستحيل .. وكلنا أمل وحب وسعادة وولاء لهذا الوطن وكل من يعيش على أرضه”.

وتنقل الجسمي خلال الحفل بين مجموعة كبيرة من الأغنيات، زارعاً الفرحة والبهجة الكبيرة لمختلف الجنسيات العربية والأجنبية الحاضرة للحفل، ليقدم لأول مرة بالغناء المباشر أغنيته الناجحة والمتميزة “دق القلب” التي تخطت الـ23 مليون مشاهدة باليوتيوب، وسط غناء وتفاعل الجمهور معه، ليختتم حفله بأغنية”بالبنط العريض”، ليكون مسك ختام الحفل الذي شاركه به الفنانتين ديانا حداد وداليا مبارك، من تنظيم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي مع شركة إعمار وبالتعاون مع مجموعة mbc الإعلامية.

الشارقة مسرح المجاز

وفي إمارة الشارقة وعلى مسرح المجاز وأمام جمهور مكتمل العدد والحضور، قدم حسين الجسمي إحتفاليته الأخرى يوم 3 ديسمبر 2021، شاركه بها الجمهور غناء وتفاعلاً وحباً للوطن، متنقلاً بين أغنيات حملت رسائل المحبة والسلام وحب الوطن، طالبه خلالها الجمهور بأغنيات متعددة من أرشيفه الكبير والناجح خليجياً وعربياً، ليختتم الحفل بأغنية”إماراتي” وسط عرض كبير للألعاب النارية رافق غناء الأغنية الوطنية التي تحمل مشاعر المحبة والفخر بالوطن.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالاحتفال في كل عام في إمارته المشرقة”الشارقة”، وقال: بداية وقبل كل شي، نهني أصحاب السمو الحكام جميعاً ونجدد لهم الولاء والفخر وأضاف:”من هنا من إمارتي الغالية الشارقة، نرحب بكل محب للوطن الذي نجتمع اليوم في يومه الخمسين بكل فخر وعز.. كل عام وشعبنا العزيز بالف خير وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة” وقد شاركه الحفل الفنانين الماس، ومحمد المنهالي وفيصل الجاسم، من تنظيم لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات العيد الوطني، وخصص ريع الحفل لدعم مشاريع ونشاطات مؤسسة القلب الكبير.