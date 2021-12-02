غداً.. جدة تشهد السباق الرسمي لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1

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تنطلقُ يوم غدٍ، على حلبة كورنيش جدة منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، الذي يندرج تحت برنامج “جودة الحياة”، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

ويدخل الهولندي “ماكس فيرستابين” سائق فريق ريد بُل السباق الكبير، متصدراً للترتيب بعد انتهاء الجولة العشرين من السباق، والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، فيما جاء البريطاني “لويس هاميلتون” سائق فريق مرسيدس في المرتبة الثانية، فيما حلّ الفرنسي “فالتري بوتاس” في المركز الثالث، فيما جاءت بقية المراكز في الجولة الماضية على النحو التالي:

المركز الرابع: سائق فريق ريد بُل “سيرجيو بيريز”.

المركز الخامس: سائق فريق ماكلارين “لاندو نوريس”.

المركز السادس: سائق فريق فيراري “تشارلز لوكلير”.

المركز السابع: سائق فريق فيراري “كارلوس ساينز”.

المركز الثامن: سائق فريق ماكلارين “دانيال ريكاردو”.

المركز التاسع: سائق فريق ألفا تاوري “بيار غاسلي”.

المركز العاشر: سائق فريق ألباين “فيرناندو ألونسو”.

ويسعى البريطاني لويس هاميلتون لتحقيق رقمٍ قياسي عالمي، والمتمثل بالحصول على اللقب للمرة الثامنة، ليصبحَ أول سائق في تاريخ الفورمولا1 يصلُ إلى هذا الرقم، خاصةً بعد تقليصه الفارق بينه وبين الهولندي ماكس فيرستابين في جولتي البرازيل وقطر.

أما الهولندي فيرستابين فيمنّي النفس هو الآخر بنيل اللقب الأول له في تاريخه، والذي من الممكن أن يقوم بحسمه على حلبة كورنيش جدة، لا سيما أنه يتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 351.5 نقطة، وبفارق 8 نقاط أمام هاميلتون الذي يواصل الضغط في المركز الثاني برصيد 343.5 نقطة.

أما في ترتيب الفرق قبل انطلاق السباق المرتقب غداً، فيحتلُ فريق مرسيدس المرتبة الأولى يليه فريق ريد بُل ريسينغ وصيفاً، وتأتي فيراري في المركز الثالث، ومن ثم مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، فيما يأتي فريق هاس في المرتبة الأخيرة.

كما ستشهد فعاليات يوم غدٍ الأحد أيضاً السباق النهائي لسباق تحدي “بورشه سبرنت” الشرق الأوسط، والذي سيبدأ في تمام الثانية ظهراً، تليه استعدادات الحدث الرئيس الذي سيتضمن استعراضاً للسائقين.

من جهة أخرى، تفقد “مايكل ماسي” مدير سباقات بطولة العالم للفورمولا1 ومفوّض السلامة جاهزية حلبة كورنيش جدة صباح اليوم، وذلك قبل انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 ، حيث تضمنت عملية الفحص تقييم جودة مسار السباق والمناطق المحيطة به، لضمان التأكد من ملاءمته مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات.

وأبدى ماسي انطباعاً إيجابياً عن الحلبة الجديدة وقال: “كانت الرحلة مذهلة لجميع المشاركين في جعل السباق الأول لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 واقعاً ملموساً، وفي زياراتي المتعددة خلال الأشهر الأخيرة لمست وتيرة التقدم المميز، والذي كان استثنائياً”.

وأضاف: “لقد اكتملت الحلبة ووصلت إلى أعلى المستويات التي تتوافق مع التقييم “أ” للاتحاد الدولي للسيارات، وهو المعيار الذي يخوّلها استضافة سباق الجائزة الكبرى، حيثُ ستوفر حلبة كورنيش جدة تحدياً جديداً للسائقين والفرق”.

وتشمل حلبة كورنيش جدة 27 منعطفاً، منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب “دي آر إي”، ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 متراً، ما يجعلُها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا1 بعد حلبة “سبا – فرانكورشان” في بلجيكا.

وستكون حلبة كورنيش جدة هي أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلو متراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.