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ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي في جدة

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الرئيس الفرنسي يصل جدة في زيارة رسمية للمملكة

الرئيس الفرنسي يغادر جدة و الأمير خالد الفيصل في وداعه

الرئيس الفرنسي يغادر جدة و الأمير خالد الفيصل في وداعه

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شاهد|| ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية

شاهد|| ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية
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المناطق_متابعات

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

 

ووصل الرئيس الفرنسي إلى جدة، اليوم، وكان في استقبال فخامته, لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز بجدة, صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, الوزير المرافق, ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي, وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي, ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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