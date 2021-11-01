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شاهد || «لن تصدق».. ركاب يدفعون طائرة عالقة بمنتصف المدرج

شاهد || «لن تصدق».. ركاب يدفعون طائرة عالقة بمنتصف المدرج
https://almnatiq.net/?p=1078440

المناطق_خاص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام أكثر من عشرة أشخاص بدفع طائرة بكل قوتهم من أجل إزاحتها عن مدرج هبوط الطائرات.

 

وتفصيلا، فإن الطائرة كانت عالقة بمطار “كولتي” بدولة نيبال، وهو مطار يقع بمنطقة في مقاطعة سودورباشيم في غرب نيبال، على بعد أكثر من 7000 كيلومتر من العاصمة كاتماندو.

 

ونقلت وسائل إعلام عن أحد الأشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة عن المدرج، قوله إن الطائرة كانت متوقفة في وسط المدرج بسبب ثقب في أحد إطاراتها، حسب ما ذكر موقع نيبال نيوز.

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