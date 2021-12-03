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“التجارة”: 3 حالات يحق للمستهلك حال حدوثها توفير سيارة بديلة

“التجارة”: 3 حالات يحق للمستهلك حال حدوثها توفير سيارة بديلة
https://almnatiq.net/?p=1078447
المناطق_واس

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات.

 

وبين أن أولى هذه الحالات، أن تكون السيارة مشمولة بالضمان، وثانيهما إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوماً، أما الحالة الثالثة، فتكون في حال أن الوكيل لم يلتزم بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.

 

ودعا الحسين المستهلك في حال تعرضه لتلك الحالات الثلاث المطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة 400 مضروب في عدد أيام التأخير).

 

وأكد متحدث “التجارة” متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويضمن حفظ حقوق المستهلك.

 

يذكر أن وزارة التجارة تتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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