قرية رجال.. حاضنة الثقافة الألمعية وملتقى الأجيال على مر العصور (فيديو)

المناطق ـ خاص

تعتبر قرية “رجال” الواقعة في محافظة رجال ألمع، والتابعة لـ عسيرة، واحدة من أبرز المعالم التاريجية والتراثية في المملكة، وهو ما مكنها من أن تكون على رأس أفضل القرى السياحية في العالم، بعدما اختارتها منظمة السياحة العالمية.

وكانت القرية قديما تربط بين القادمين من اليمن، وبلاد الشام، ما جعلها أهم مركز حضاري، وأبرز ملتقى للأجيال على مر العصور، وحاضنة للثقافة الألمعية الأصيلة.

تتكون القرية الفريدة من نوعها من 60 مبنًا، بنيت بالحجارة الطبيعية، ومتحفا كبيرا شيده الأهالي، وقد تم تم اخيارها من بين 175 جهة مشاركة تمثل 57 دولة، كأفضل قرية سياحية في حفل عالمي أقيم في مدريد.

ويعكس إدراج القرية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم؛ الثروات الحضارية والطبيعية التي تمتلكها المملكة.