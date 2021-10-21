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محافظ عنيزة يرعي غداً انطلاق ملتقى التطوع البيئي

محافظ عنيزة يرعي غداً انطلاق ملتقى التطوع البيئي
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المناطق_واس

يرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم غداً، ملتقى التطوع البيئي، بتنظيم من مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

 

وأوضح مدير مركز التنمية بعنيزة المشرف العام على الملتقى بندر بن علي القرعاوي، أن الملتقى الذي يقام تزامنا مع يوم التطوع العالمي، يهدف إلى تفعيل يوم التطوع من خلال نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ورفع وعي أفراده، وتفعيل مثل هذه المناسبة من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة، إلى جانب بناء منظومة أدلة إرشادية مساندة.

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