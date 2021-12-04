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الجزائر تفوز على لبنان بهدفين فى كأس العرب

الجزائر تفوز على لبنان بهدفين فى كأس العرب
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المناطق ـ متابعات

حقق منتخب الجزائر فوزا مهما أمام منتخب لبنان بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 بملعب “استاد الجنوب” ضمن منافسات المجموعة الثانية.

 

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة والجزائر، فيما يتواجد منتخب لبنان في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط إثر هزيمته بهدف نظيف أمام منتخب مصر في الجولة الأولى من البطولة.

 

أحرز هدفى الجزائر ياسين براهيمى من ركلة جزاء فى الدقيقة 69، وأضاف الطيب المزياني فى الدقيقة 81 من الشوط الثانى.

 

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