“التجارة” تكشف طريقة شطب السجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة

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أعلنت وزارة التجارة شروط شطب السجل التجاري، وذلك في إطار حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من شطب السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

وجاءت الشروط كما يلي:

-أن لا تكون هناك عمالة على السجل التجاري.

-أن لا يكون السجل رئيسياً ولديه فروع.

-أن لا يكون مرتبطاً بترخيص.

-عدم وجود التزام من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويمكن التقدم بطلب الشطب من هنا.

ونوهت وزارة التجارة أنه في حال تعثر حصول العميل على الخدمة إلكترونياً بعد يوم عمل كامل، يمكنه زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمي للحصول على الخدمة يدوياً، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً.