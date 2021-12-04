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إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

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تعليم مكة المكرمة يستقبل أكثر من 385 ألف طالب وطالبة غداً

تعليم مكة المكرمة يستقبل أكثر من 385 ألف طالب وطالبة غداً

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تعليم مكة المكرمة يستقبل أكثر من 385 ألف طالب وطالبة غداً

تعليم مكة المكرمة يستقبل أكثر من 385 ألف طالب وطالبة غداً
https://almnatiq.net/?p=1078497
المناطق_واس

تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة يوم غد، 385 ألف طالب وطالبة ينتسبون لـ 1544 مدرسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وسط استعدادات متكاملة من جميع الإدارات والأقسام سعياً لتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقاية.

 

وواصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المستودعات خلال إجارة الفصل الدراسي الأول عملية توزيع وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 1500 مدرسة بمكة وفق خطة وآلية توضح مسارات التوزيع للمدارس بما يضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس.

 

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن الإدارة أنهت بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي جميع الاستعدادات النهائية لانطلاقة اسطول النقل المدرسي وسط تجهيز الجوانب الاحترازية ومعايير الأمن والسلامة للعودة الحضورية الآمنة وتكثيف الجهود منذ وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة.

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