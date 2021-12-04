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إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

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إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها للفصل الدراسي الثاني
https://almnatiq.net/?p=1078504
المناطق - الجوف

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف استعداداتها لاستقبال أكثر من 42 ألف طالب وطالبة في 195 مدرسة متوسطة وثانوية – حضورياً -، وأكثر من 55 ألف طالب وطالبة في 240 مدرسة ابتدائية وروضة – عن بعد – لاستئناف الفصل الدراسي الثاني.

 

ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالطلاب والطالبات، داعياً لهم بعام دراسي مُكللاً بالجد حافلاً بالتفوق والنجاح، مبينًا أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يساهم في تحسين نواتج التعلم، ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويحقق الأهداف المرجوة من التطوير والإثراء المعرفي لدى الطلاب والطالبات ويؤدي إلى زيادة دافعيتهم نحو التعليم والتحصيل الأفضل.

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