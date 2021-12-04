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ميدان فروسية الأحساء يقيم حفل سباقه الرابع للموسم الحالي 1443

ميدان فروسية الأحساء يقيم حفل سباقه الرابع للموسم الحالي 1443
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المناطق_واس

أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم، حفل سباقه الرابع للموسم الحالي 1443 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.

 

وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الشوط الأول 1600 متر و الشوط الثاني و الثالث 1200 متر، فيما كانت مسافة الأشواط الثلاث التالية 1400 متر وكانت مسافة أخر شوطين 2000 متر، وجاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول الخيل التي لم تربح مواليد 2018 م فاز بالمركز الأول ( اشقر مذيب ) للمالك : أحمد السند، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات أفراس مواليد 2019 م، وفاز بالمركز الأول ( الدحوميه ) للمالك: حسن البراهيم، فيما حصل على المركز الأول في الشوط الثالث مفتوح الدرجات حصن مواليد 2019 م ( علم نجد ) للمالك : سعيد الموسى و المدرب.

 

وفي شوط الكأس الرابع مفتوح الدرجات أفراس عمر +4 توج ( تحبني ) للمالك : اسطبل الأمل، أما الشوط الخامس مفتوح الخيل العربية عمر +3 فقد فاز بالمركز الأول ( وحيد العلي ) للمالك : مشعل السند، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات مواليد 2018 م حصل على المركز الأول ( لقب ) ‏للمالك : جعفر السيهاتي، و ظفر بالشوط السابع الخيل التي ربحت من 1 – 3 عمر +4 ( مرافقة ) ‏للمالك: مسلم الحسن.

 

وفي الشوط الأخير الشوط الثامن مفتوح الدرجات عمر +4 فقد كسب ( ساحب ) ‏للمالك : حسن البراهيم والمدرب.

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