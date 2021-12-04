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توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وفرنسا لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية

توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وفرنسا لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية
https://almnatiq.net/?p=1078534
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وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، مذكرة تفاهم مع معالي وزيرة الثقافة الفرنسية الدكتورة روزلين باشلو، لتعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية فرنسا في المجالات الثقافية.

 

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون والتبادل الثقافي السعودي الفرنسي في قطاعات ثقافية متعددة، تشمل فنون العمارة والتصميم، والتراث، والإنتاج الثقافي السمعي البصري، والفنون البصرية، وفنون الأداء، والأفلام، والأدب. إلى جانب تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

 

كما تضمنت المذكرة التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن الأنظمة والتنظيمات والسياسات ذات العلاقة بالجانب الثقافي، إضافة لتنمية التعاون في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه، والعمل على تعزيز التعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية، وزيادة مشاركة الفنانين السعوديين والفرنسيين في برامج الإقامة في كلا البلدين.

 

وتأتي المذكرة في سياق علاقات الصداقة المتميزة بين المملكة وجمهورية فرنسا، خاصة في مجالات التراث والثقافة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة نمواً مطرداً من خلال المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، ومن أبرزها توقيع اتفاقية تعاون تاريخية عام 2018م لتطوير محافظة العُلا وتنمية عناصرها الثقافية والتراثية.

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