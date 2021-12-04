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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 47.6 مليونًا

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 47.6 مليونًا
https://almnatiq.net/?p=1078538
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 47.6 مليونًا، بينها 377 ألف جرعة نشطة.

 

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

 

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (29) حالة مؤكدة، وتعافي (21) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (39) حالة.

 

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549877) حالة، وعدد حالات التعافي (539011) حالة، فيما تم تسجيل حالتين وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8842) حالة.

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