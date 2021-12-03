ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد فوزه على وولفرهامبتون

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حقق فريق ليفربول الإنجليزى، فوزا هاما على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1-0، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب “مولينيو” ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بالموسم الجارى 2021-2022.

نجح ديفوك أوريجى الذى شارك كبديل فى تسجيل هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى مؤقتا برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة واحدة وتسجيل 44 هدفاً وتلقي 12 حتى الآن.

ونجح ليفربول فى إنتزاع صدارة البريميرليج مؤقتا، عقب سقوط تشيلسي الوصيف حاليا برصيد 33 نقطة، أمام وست هام بنتيجة 3-2 اليوم السبت.

فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 6 لقاءات والتعادل فى 2 وخسارة 4 مواجهات حتى الآن وتسجيل 12 هدفاً وتلقى مثلها.