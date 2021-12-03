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مصر إلى ربع نهائي مونديال العرب بعد الفوز الكبير على السودان

مصر إلى ربع نهائي مونديال العرب بعد الفوز الكبير على السودان
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المناطق ـ متابعات

حقق منتخب مصر، فوزا كبيرا على منتخب السودان، في المبارة التي جمعتهما اليوم في مونديال العرب، المقام حاليا في قطر.

 

وانتهت المبارة بفوز مصر على السودان 5 ـ 0 ، لتضمن مصر التأهل إلى ربع نهائي مونديال العرب رفقة الجزائر.

أحرز أحمد رفعت الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة الرابعة بعدما سدد ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة وترتد له، ويسددها مباشرة في الزاوية اليسرى العليا لحارس السودان.

 

وفي الدقيقة 13أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للفراعنة من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة، بعدما عرقل مدافع السودان عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب داخل منطقة الجزاء.

 

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 31، عن طريق محمود حمدي الونش، وذلك بعد راوغ حسين فيصل، من مدافعي السودان بشكل رائع، من داخل منطقة الجزاءن ليمرر الكرة إلى الونش، الذي يسددها قوية في شباك السودان.

 

أحرز حسين فيصل الهدف الرابع الهدف الدقيقة 57، بعدما لعب أحمد رفعت كرة عرضية من الأيسر، ليقابلها مروان حمدي، برأسه قوية ليتصدى لها حارس السودان وترتد إلى حسين فيصل، الذي يسددها في الشباك.

 

ونجح البديل محمد شريف، في إحراز الهدف الخامس، في الدقيقة 79، بعدما تلقى تمريرة بينية ساقطة عن طريق محمد مجدي أفشة من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، ليستقبل الكرة برأسية متقنة قبل الحارس علي أبو عشرين وضعت الكرة داخل الشباك.

 

ولعب منتخب السودان بتسعة لاعبين، بعدما تعرض ياسر مزمل، للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بسبب تدخله العنيف ضد أيمن أشرف، كما تعرض فارس عبدالله، لاعب منتخب السودان للطرد في الدقيقة 54، بعد حصوله على الإنذار الثاني، نتيجة تدخله العنيف ضد حسين فيصل، لاعب منتخب مصر.

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