نشاط مكثف لـ سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي (فيديو)

المناطق ـ خاص

على مدار أسبوع مضى شهدت المنطقة الشرقية، أحداثا هامة، ولقاءات عدة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة، كان أبرزها مع مدير السجون بالمنطقة العميد عبد الله بن علي النفجان.

كما تضمن نشاط سمو أمير المنطقة الشرقية، سفير دولة قطر الشقيقة لدى المملكة السيد بندر بن محمد العطية بمناسبة تعيينه في منصبه.

فيما قلد أمير الشرقية عدد من قيادات شرطة المنطقة رتبة لواء، بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم.