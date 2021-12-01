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الفارس عبدالله العميرة بطلا لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمّل

الفارس عبدالله العميرة بطلا لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمّل
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توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية الأستاذ محمد بن عبدالله القحطاني الفارس عبدالله العميرة بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم اليوم على ميادين مزرعة الخالدية بمنطقة تبراك غرب الرياض لمسافة 120 كم مقسمة على أربع مراحل 35 كم للمرحلة الأولى والثانية و25 كم للمرحلة الثالثة والرابعة .

 

وجاء فوز العميرة رفقة جواده “غزال” بعد أن أنهى السباق بسرعة 22،37 كم / ساعة ليحل في المركز الثاني الفارس عبدالحكيم الكبير على الجواد “سهم” وبسرعة 20،07 كم / ساعة وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على الفرس “مهرة” و بسرعة 19،67 كم / ساعة .

 

وشهد السباق حضور فريق دولي من الاتحاد الدولي للفروسية قاموا بعمل اختبار حساسية الخيل الذي اُعتمد مؤخراً في الاتحاد الدولي للفروسية ولأول مره يجري تطبيقه في الخليج العربي، وأثنى الفريق على عملية تطبيق الفحص -الذي أُقرّ مؤخراً- وعلى تعاون الاتحاد السعودي للفروسية على تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف إلى سلامة الخيل ونشر العدل بين الفرسان بالصحة وإلى نزاهة المنافسة .

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