روح السعودية تطلق حملة ترويجية لتقويم الفعاليات والمواسم لجذب السياح

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أعلنت “روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية، التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، عن إطلاق حملة ترويجية لتقويم الفعاليات والمواسم بهدف جذب السياح من الخليج والمنطقة، للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة والمواسم في مختلف مناطق المملكة، وتقدم من خلالها زخم من العروض والباقات بالتعاون مع شركاء الهيئة من القطاع السياحي الخاص.

وتشمل هذه العروض والباقات على الرحلات الجوية، والإقامة في الفنادق بالإضافة للتجارب السياحية المتنوعة؛ بين المغامرة والترفيه والثقافة والتسوق؛ في الرياض وجميع الوجهات السياحية حول المملكة ليستمتع من خلالها السياح في أشهر الشتاء.

كما تتناغم العروض المقدمة مع ما تضمنه “تقويم السعودية”الذي يشمل العديد من الفعاليات والمواسم ،أبرزها فعاليات موسم الرياض ولحظات العلا، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات العالمية والنوعية مثل الفورميلا 1، والفورميلا إي، ورالي داكار، وكأس السوبر الإسباني، وميدل بيست وغيرها، مما يتيح مزيداً من الخيارات المتنوعة،التي تلبي تطلعات الأفراد والعوائل والمجموعات من شرائح المجتمع كافة، ومختلف الفئات العمرية، ويستمتع من خلالها الزوار بالأجواء الشتوية الرائعة.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: “نرحب مجدداً بالسياح من دول مجلس التعاون الخليجي وكل العالم؛ ونتشرف بدعوتهم لاستكشاف الوجهات السياحية حول المملكة، والاستمتاع بالحفاوة وكرم الضيافة التي تعبر عن ثقافة المجتمع السعودي الأصيل؛ بالإضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية التي يقام بعضها لأول مرة بالمنطقة”، ويضيف الرئيس التنفيذي: “تواصل الهيئة السعودية للسياحة جهودها لجذب السياح من الداخل والخليج والعالم عبر توفير منصة موحدة توفر جميع المعلومات عن المواسم والفعاليات النوعية في جميع مناطق المملكة ، كما تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في القطاع السياحي الخاص، لتقديم أفضل الباقات والعروض والتجارب السياحية للزوار من كل أنحاء العالم”.