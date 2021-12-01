غدا.. الأمير سعود بن نايف يرعى احتفال غرفة الشرقية بمناسبة مرور 70عامًا على تأسيسها

المناطق ـ واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً احتفال غرفة الشرقية بمناسبة مرور 70عامًا على تأسيسها، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن الغرفة منذ انطلاقها أوائل شهر شوال عام1373هـ – تحكي واقع التنمية في المنطقة الشرقية وآليات تفاعلها مع المتغيرات الاقتصادية ومسيرة النهضة الشاملة في المملكة، فكانت ولا تزال بيتًا للتجار والصُناع الذين سطّروا تاريخ اقتصاد المملكة ورحلته في النمو والبناء، لافتًا النظر إلى أن ما أرساه الأوَّلُون ومن سار على نهجهم من المتعاقبين مكّنها لأن تكون في مقدمة الغرف التجارية بالمملكة، فمن أعداد يسيرة من المشتركين مع بداية التأسيس إلى أكثـر من مئة ألف مشترك الآن.

ونوه الخالدي، إلى أن غرفة الشرقية طيلة سبعة عقود مضت، وهي تعمل على تطوير خدماتها لقطاع الأعمال عبر العديد من المبادرات والبرامج، كما تمتلك القدرة على استيعاب أحدث النظم والتقنيات للارتقاء بخدماتها المُقدمة لقطاع الأعمال.

بدوره أبان أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، أن الغرفة لعبت دورًا كبيرًا في استشراف الفرص الواعدة التي أسهمت في الارتقاء بمكانة المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنها قطعت شوطًا طويلاً في خدمة مجتمع الأعمال وتحفيز مشاركته في النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني، واستطاعت بجهود 18 دورة لمجالس إدراتها، أن تعلو بخدماتها وبرامجها ومبادراتها حتى صارت حاضرةً في مسيرة البلاد والمنطقة التنموية.