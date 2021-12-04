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بالصور..الحصان “مرتجح” يحقق كأس جمعية الكشافة العربية السعودية للفروسية

بالصور..الحصان “مرتجح” يحقق كأس جمعية الكشافة العربية السعودية للفروسية

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بالصور..الحصان “مرتجح” يحقق كأس جمعية الكشافة العربية السعودية للفروسية

بالصور..الحصان “مرتجح” يحقق كأس جمعية الكشافة العربية السعودية للفروسية
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حقق الحصان “مرتجح” لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود كأس جمعية الكشافة العربية السعودية للفروسية، الذي أقيم اليوم ضمن حفل السباق رقم ( 51 ) لنادي سباقات الخيل على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية لموسم 1443/ 1444هـ .

وجاء تحقيق الحصان مرتجح كأس جمعية الكشافة وجائزة السباق البالغة 150,000 ريال بعد قطعه مسافة السباق البالغة 1400 متر في 1:25.57د، بقيادة الخيال عادل الفريدي، فيما جاء بالمركز الثاني الحصان بدر المغترة الذي قطع مسافة السباق في 1:26.22د، بقيادة الخيال أوليفيه بيليه، وحقق المركز الثالث الفرس مرعدة بقيادة إليكسس مورينو الذي قطع المسافة في 1:26.88د ، وجاء في المركز الرابع الحصان الوشمي بقيادة فهد الفريدي و قطع مسافة السباق في1:27.04د ، وفي المركز الخامس الفرس جنيفر بقيادة عبدالله الفيروز الذي قطع مسافة السباق في 1:27.28د.

وفي ختام السباق تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود الكأس من نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .

 

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