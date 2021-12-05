كأس العرب.. فلسطين تتقدم على الأخضر في الشوط الأول

واستقبل حارس الشباب، البواردي، هدفًا مفاجئًا في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من الفلسطيني محمد راشد.
وعبر عدد كبير من جماهير الشارع الرياضي السعودي، عن غضبهم، إزاء إشراك المدرب الفرنسي لورينت بونادي، زيد البواردي، مكان الأهلاوي محمد الربيعي.
الشوط الثاني
وفي الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة سجل عبدالله الحمدان هدف التعادل للأخضر.
منتخب #السعودية تعادل 1-1 فلسطين..عبد الله الحمدان .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/WD9nOXC6cJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021
ويلتقي منتخب السعودية مع فلسطين، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة “فيفا” كأس العرب 2021.
وتقام منافسات بطولة كأس العرب، بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأول مرة، حيث تستضيف قطر البطولة في الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر 2021.
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