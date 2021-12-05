كأس العرب.. فلسطين تتقدم على الأخضر في الشوط الأول

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سجل المنتخب الفلسطيني الهدف الأول لصالحه ضد منتخبنا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن لقاءات مونديال العرب 2021 في الدوحة.

واستقبل حارس الشباب، البواردي، هدفًا مفاجئًا في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من الفلسطيني محمد راشد.

وعبر عدد كبير من جماهير الشارع الرياضي السعودي، عن غضبهم، إزاء إشراك المدرب الفرنسي لورينت بونادي، زيد البواردي، مكان الأهلاوي محمد الربيعي.