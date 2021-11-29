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أخضر الناشئين يفتتح بطولة غرب آسيا بلقاء منتخب لبنان بالدمام

أخضر الناشئين يفتتح بطولة غرب آسيا بلقاء منتخب لبنان بالدمام
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المناطق_المنطقة الشرقية

يفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا غدًا الأحد مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويستضيف “الأخضر” منتخب لبنان في تمام الـ 6:45 مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بإجرائهم تمارين الاستحواذ على الكرة، قبل الانتقال إلى تطبيق مران تكتيكي، لتختتم الحصة بمناورة على ملعب مصغّر.

ومن جهة أخرى، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم أن العمل الفني على الجيل الحالي في المنتخب لم يكن طويلًا نظرًا لظروف جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، مشيرًا إلى أن بطولة اتحاد غرب آسيا تأتي في توقيت مهم خلال مرحلة بناء منتخبات الناشئين قبل التصفيات الآسيوية أواخر العام الميلادي المقبل.

وبيّن الحربي أن مرحلة استكشاف لاعبي المنتخب الحالي بدأت بأربعة تجمعات في مناطق المملكة مطلع السنة الجارية، أعقبها معسكرات إعدادية في مصر وسلوفينيا وقطر، تخللتها مباريات ودية متنوعة في المستويات.

واختتم عبدالوهاب الحربي حديثه مؤكدًا أن الهدف الأكبر هو إعداد جيل نواة للمستقبل، ليكون داعمًا للمنتخبات في الفئات الأعلى ويحقق المزيد من المنجزات لكرة القدم السعودية.

من جانب آخر، عقد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مديري المنتخبات المشاركة، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما اُعتمد الطقم “الأبيض” خلال مباراتي المنتخب الوطني في دور المجموعات.

 

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