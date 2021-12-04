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تعليم ظهران الجنوب يستكمل استعداداته للفصل الدراسي الثاني

تعليم ظهران الجنوب يستكمل استعداداته للفصل الدراسي الثاني
https://almnatiq.net/?p=1078645
المناطق_عسير

تستقبل إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب غداً، أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية لبدء الفصل الدراسي الثاني وإكمال الرحلة التعليمية .

وأوضح مدير التعليم سعيد الوادعي أن الإدارة أكملت استعداداتها وجاهزيتها لانطلاقة جادة ومتميزة للفصل الدراسي الثاني، لضمان انتظام طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا، ومواصلة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للدراسة – عن بعد – عبر منصة مدرستي.

وقال الوادعي: إن إدارته شددت على أهمية تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، ونشر الوعي بين منسوبيها ومنسوباتها للتعامل بحذر في ظل المستجدات الأخيرة لفيروس كورونا كوفيد – 19 ومتحور “أوميكرون”.

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