مدير التعليم سراة عبيدة يستكمل استعداداته للفصل الدراسي الثاني

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استكملت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة يوم غدٍ، لمقاعد الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية، وذلك مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ .

وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن إدارة التعليم وفرت كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة و تم ترحيل المقررات الدراسية إلى جميع المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وشُكّلت فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولاً إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من جميع فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور .