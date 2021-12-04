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مدير التعليم سراة عبيدة يستكمل استعداداته للفصل الدراسي الثاني

مدير التعليم سراة عبيدة يستكمل استعداداته للفصل الدراسي الثاني
https://almnatiq.net/?p=1078650
المناطق_عسير

استكملت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة يوم غدٍ، لمقاعد الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية، وذلك مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ .

وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن إدارة التعليم وفرت كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة و تم ترحيل المقررات الدراسية إلى جميع المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وشُكّلت فرق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولاً إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من جميع فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور .

 

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