تعادل “مخيب” لـ الأخضر أمام فلسطين في كأس العرب

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تعادل منتخبنا الوطني مع فلسطين بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة “فيفا” كأس العرب 2021 بقطر.

وتقدم محمد باسم رشيد بهدف لصالح فلسطين في الدقيقة 45.

ورد عبد الله الحمدان بهدف التعادل للأخضر في الدقيقة 81، بعد تلقي تمريرة عرضية من هيثم عسيري، ليسدد كرة في الزاوية اليمنى.

وعبر عدد كبير من جماهير الشارع الرياضي السعودي، عن غضبهم، إزاء إشراك المدرب الفرنسي لورينت بونادي، زيد البواردي، مكان الأهلاوي محمد الربيعي.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى نقطة في مباراتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن فلسطين “الرابع”.

وتأهل منتخب المغرب رسميًا إلى ربع النهائي من كأس العرب، بعد تزعم صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب الأردن في الوصافة بـ3 نقاط.