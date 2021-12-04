تعادل “مخيب” لـ الأخضر أمام فلسطين في كأس العرب

تعادل منتخبنا الوطني مع فلسطين بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة “فيفا” كأس العرب 2021 بقطر.
وتقدم محمد باسم رشيد بهدف لصالح فلسطين في الدقيقة 45.
هدف منتخب #فلسطين الأول في #السعودية.. #مونديال_العرب pic.twitter.com/0DiaoqINSk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021
ورد عبد الله الحمدان بهدف التعادل للأخضر في الدقيقة 81، بعد تلقي تمريرة عرضية من هيثم عسيري، ليسدد كرة في الزاوية اليمنى.
منتخب #السعودية تعادل 1-1 فلسطين..عبد الله الحمدان .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/WD9nOXC6cJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021
وعبر عدد كبير من جماهير الشارع الرياضي السعودي، عن غضبهم، إزاء إشراك المدرب الفرنسي لورينت بونادي، زيد البواردي، مكان الأهلاوي محمد الربيعي.
ورفع منتخب السعودية رصيده إلى نقطة في مباراتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن فلسطين “الرابع”.
حتى اللحظة||
السعودية 0 – 1 فلسطين #المنتخب_السعودي #السعودية #فلسطين #كأس_العرب
تابع التفاصيل:
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— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 4, 2021
وتأهل منتخب المغرب رسميًا إلى ربع النهائي من كأس العرب، بعد تزعم صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب الأردن في الوصافة بـ3 نقاط.
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