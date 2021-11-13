احدث الأخبار

فيديو| لحظة مصرع شخص إثر سقوط مركبة من أعلى طريق الهدا بالطائف
أبرز المواد
 وزير الثقافة الفرنسي الأسبق : “العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة وفرنسا نموذجية”
أبرز المواد
 تعادل “مخيب” لـ الأخضر أمام فلسطين في كأس العرب
أبرز المواد
 القوات البحرية الملكية السعودية تعوم آخر سفن مشروع السروات بمملكة أسبانيا
أبرز المواد
 غداً.. تطبيق الدوام الشتوي بمدارس وادي الدواسر
أبرز المواد
 مدير التعليم سراة عبيدة يستكمل استعداداته للفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 تعليم ظهران الجنوب يستكمل استعداداته للفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 أخضر الناشئين يفتتح بطولة غرب آسيا بلقاء منتخب لبنان بالدمام
الرياضة
 كأس العرب.. فلسطين تتقدم على الأخضر في الشوط الأول
أبرز المواد
 بالصور..الحصان “مرتجح” يحقق كأس جمعية الكشافة العربية السعودية للفروسية
أبرز المواد
 إجراءات واشتراطات مشددة للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز
أبرز المواد
 روح السعودية تطلق حملة ترويجية لتقويم الفعاليات والمواسم لجذب السياح
أبرز المواد
عاجل

اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء لبنان

فيديو| لحظة مصرع شخص إثر سقوط مركبة من أعلى طريق الهدا بالطائف

فيديو| لحظة مصرع شخص إثر سقوط مركبة من أعلى طريق الهدا بالطائف

أبرز المواد
وزير الثقافة الفرنسي الأسبق : “العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة وفرنسا نموذجية”

وزير الثقافة الفرنسي الأسبق : “العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة وفرنسا نموذجية”

أبرز المواد
تعادل “مخيب” لـ الأخضر أمام فلسطين في كأس العرب

تعادل “مخيب” لـ الأخضر أمام فلسطين في كأس العرب

أبرز المواد
القوات البحرية الملكية السعودية تعوم آخر سفن مشروع السروات بمملكة أسبانيا

القوات البحرية الملكية السعودية تعوم آخر سفن مشروع السروات بمملكة أسبانيا

أبرز المواد

فيديو| لحظة مصرع شخص إثر سقوط مركبة من أعلى طريق الهدا بالطائف

فيديو| لحظة مصرع شخص إثر سقوط مركبة من أعلى طريق الهدا بالطائف
https://almnatiq.net/?p=1078673
المناطق ـ متابعات

وثق مقطع فيديو سقوط مركبة من أعلى “طريق الهدا” في مدينة الطائف باتجاه مدينة مكة المكرمة؛ ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر.

 

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه فجر أمس الجمعة، السيارة التي انحرفت عن طريقها وحطمت السياج المحيط بطريق “جبل الهدا” وسقطت من أعلى المنحدر إلى الأسفل.

 

جدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، باشرت موقع الحادث الذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر.

روابط ذات صلة

بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
إمارة مكة المكرمة تعلن إعادة فتح طريق “الهدا”

إمارة مكة المكرمة تعلن إعادة فتح طريق “الهدا”
تنبيه مهم من “العمليات الأمنية” بالداخلية لسالكي طريق “الهدا”

تنبيه مهم من “العمليات الأمنية” بالداخلية لسالكي طريق “الهدا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة