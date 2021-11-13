فيديو| لحظة مصرع شخص إثر سقوط مركبة من أعلى طريق الهدا بالطائف

المناطق ـ متابعات

وثق مقطع فيديو سقوط مركبة من أعلى “طريق الهدا” في مدينة الطائف باتجاه مدينة مكة المكرمة؛ ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه فجر أمس الجمعة، السيارة التي انحرفت عن طريقها وحطمت السياج المحيط بطريق “جبل الهدا” وسقطت من أعلى المنحدر إلى الأسفل.

جدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، باشرت موقع الحادث الذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر.