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تفاصيل مرعبة ترويها كاتبة يمنية عن أهوال التعذيب والاغتصاب بسجون الحوثي

تفاصيل مرعبة ترويها كاتبة يمنية عن أهوال التعذيب والاغتصاب بسجون الحوثي
https://almnatiq.net/?p=1078675
المناطق_متابعات

روت سميرة الحوري كاتبة يمنية وسجينة سابقة في سجون الحوثي، تفاصيل مرعبة عن أهوال التعذيب والاغتصاب واستغلال الفتيات والنساء اليمنيات على أيدي الحوثيين في السجون.

وأكدت الحوري، في تصريحات لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: إنها لا تكاد تنام أو تضع رأسها على الوسادة، إلا وتسمع صراخ الفتيات اليمنيات من التعذيب والألم.

وتابعت أن “هناك فتيات في سجون الحوثي تعرّضن للاغتصاب وهناك فتيات اغتصبوا في الزنازين، وكنت أرى آثار شعرهم ودمائهم في الزنزانة”.

وأضافت أن  إحدى السجينات أُجهضت من شدة التعذيب وسمعنا صوت طفل وليد في الزنزانة، فهل يوجد أبشع من ذلك؟!!.

وقالت سميرة الحوري “هناك امرأة بنت شيخ كبير في صنعاء اختطفت ومعها طفلتها لم تتجاوز الـ5 سنوات، وكانوا يطالبون الطفلة أن تقول الصرخة حتى يخرجوا أمها من السجن بل إنها كانت يغمى عليها من شدة التعذيب أمام المحقق.

 

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