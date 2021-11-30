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غرفة المدينة تطرح فرصاً للتدريب منتهية بالتوظيف .. تعرف علي شروط التقديم

غرفة المدينة تطرح فرصاً للتدريب منتهية بالتوظيف .. تعرف علي شروط التقديم
https://almnatiq.net/?p=1078713
المناطق_متابعات

أعلنت غرفة المدينة المنورة (منصة التوطين) بالتعاون مع مركز علم الأحجار للتدريب توافر فرصة تدريب مجانية منتهية بالتوظيف حسب الكفاءة؛ بمدينة الرياض.

وأوضحت أن البرامج التدريبية تستهدف تأهيل موظفين للبيع في محلات الذهب والمجوهرات وتنتهي بالتوظيف حسب الكفاءة والالتزام بالدورة التدريبية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التقديم:

– شهادة الدبلوم فما فوق.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– لا يشترط لغة إنجليزية.

نطاق الراتب:

– راتب شهري من 5,000 إلى 9,000 ريال.

آخر موعد للتقديم:

– الجمعة 31 ديسمبر 2021م

رابط التقديم:

– وأوضحت غرفة المدينة، أنه يمكن التقديم والاطلاع على كافة التفاصيل والشروط عبر منصة التوطين لغرفة المدينة المنورة: (اضغط هنــا).

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