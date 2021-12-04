بالفيديو |مركز الملك سلمان يضخ أكثر من 3 ملايين لترا من المياه للنازحين في اليمن نشر قبل 36 دقيقة - 2:52 صباحًا, 5 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1078731 المناطق_متابعات واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في اليمن حيث قام بضخ أكثر من 3 ملايين لترا من المياه للنازحين في اليمن. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2021/12/فيديو-مركز_الملك_سلمان-يضخ-أكثر-من-3-ملايين-لترا-من-المياه-للنازحين-في-اليمن-الإخبارية.mp4
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