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بالفيديو |مركز الملك سلمان يضخ أكثر من 3 ملايين لترا من المياه للنازحين في اليمن

بالفيديو |مركز الملك سلمان يضخ أكثر من 3 ملايين لترا من المياه للنازحين في اليمن
https://almnatiq.net/?p=1078731
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في اليمن حيث قام بضخ أكثر من 3 ملايين لترا من المياه للنازحين في اليمن.

 

 

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