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هل للعلكة دور في مواجهة فيروس كورونا؟

هل للعلكة دور في مواجهة فيروس كورونا؟
https://almnatiq.net/?p=1078750
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توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون وعلماء من جامعة بنسلفانيا، عن مفاجاة سارة، مفادها أنّ العلكة التي تحتوي على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، بإمكانها الحدّ من عدوى فيروس كوفيد-19.

وأكد الباحثون، في دراستهم المنشورة حديثًا في دورية “موليكيولار ثيرابي” أن العلكة المغطاة ببروتين نباتي تعمل بمثابة “مصيدة” للفيروس؛ مما يقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب ويحتمل أن يحد من انتقال العدوى.

وقال هنري دانييل من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا، وهو المشرف على الدراسة، إن فيروس كورونا يتكاثر في الغدد اللعابية، وعندما يعطس

شخص مصاب أو يسعل أو يتحدث، يخرج بعض من هذا الفيروس ويصل إلى آخرين”.

وقام الفريق بتطوير الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) في النباتات، مقترنًا بمركب آخر يُمكّن البروتين من عبور الحواجز المخاطية ويُسهل الارتباط، ثم تم دمج المادة النباتية الناتجة في أقراص العلكة بنكهة القرفة.

وكشفت العينات التي تم الحصول عليها من مسحات البلعوم الأنفي من مرضى مصابين بفيروس كورونا مع اللثة، أنّ البروتين الحالي يمكن أن يحيّد الفيروس.

ولاحظ العلماء أن العلكة تمنع إلى حد كبير الفيروسات أو الجزيئات الفيروسية من دخول الخلايا، إمَّا عن طريق منع مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 على الخلايا، أو عن طريق الارتباط مباشرة ببروتين السنبلة المميز لفيروس كورونا.

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